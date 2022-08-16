Анкара, 16 августа, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Тему ситуации на Украине будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским на встрече во Львове турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 16 августа в управлении по коммуникациям администрации главы Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Отмечается, что в ходе этой встречи, в которой также примет участие генсек ООН Антониу Гутерреш, Эрдоган поднимет вопрос прекращения боевых действий за счёт «дипломатических решений», а также будет обсуждаться вопрос «активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки».

Ранее о трёхсторонней встрече во Львове сообщили в секретариате ООН. Также упоминалась тема обстрела ВСУ СИЗО в ДНР, который произошёл в конце июля и расследованием которого занимается специальная миссия ООН.