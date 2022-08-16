Вашингтон, 16 августа 2022, 20:50 — REGNUM В игру MultiVersus от американского издателя Warner Bros. Interactive Entertainment добавят Черного Адама из киновселенной DC и Страйпа из Гремлинов. Заявление об этом появилось 16 августа на странице проекта в Twitter.
Отмечая официальное начало первого сезона игры, разработчик анонсировал новых героев, но дату их появления не огласил. Также ранее был анонсирован персонаж Морти из вселенной анимационного сериала «Рик и Морти», которого добавят в игру уже 23 августа 2022 года.
Напомним, что Multiversus — это условно-бесплатная игра в жанре файтинг. Проект доступен на таких платформах, как PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC.
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