Вашингтон, 16 августа, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В игру MultiVersus от американского издателя Warner Bros. Interactive Entertainment добавят Черного Адама из киновселенной DC и Страйпа из Гремлинов. Заявление об этом появилось 16 августа на странице проекта в Twitter.

Скриншот из трейлера Видеоигра MultiVersus

Отмечая официальное начало первого сезона игры, разработчик анонсировал новых героев, но дату их появления не огласил. Также ранее был анонсирован персонаж Морти из вселенной анимационного сериала «Рик и Морти», которого добавят в игру уже 23 августа 2022 года.

Напомним, что Multiversus — это условно-бесплатная игра в жанре файтинг. Проект доступен на таких платформах, как PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC.