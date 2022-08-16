Курган, 16 августа, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Жителей Кургана на Троицкой площади 20 августа поздравит с 343-й годовщиной столицы Зауралья группа «Любэ». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Всего организаторы подготовили для жителей и гостей Кургана более 40 разнообразных площадок в центре и микрорайонах города. Стартует праздник в 11:00 (9:00 мск).

Детей и взрослых ждут выступления творческих коллективов, выставки-ярмарки, танцплощадки, театральное выступление. В 22:00 (20:00 мск) над Троицкой площадью прогремят залпы фейерверка. Второй салют будет организован у Центра культуры и досуга «Современник» в 21:30 (19:30 мск) для жителей микрорайона Заозёрного.