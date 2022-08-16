Вашингтон, 16 августа, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Американский разработчик Thatgamecompany объявил о выпуске игры Sky: Children of the Light на PlayStation. Информация об этом появилась 16 августа на официальном сайте проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Разработчик заявил, что его целью при разработке игры было ее расширение в будущем, чтобы игроки могли собираться в Sky: Children of the Light независимо от того, на какой платформе они играют. Напомним, что в проекте пользователям предстоит побывать «ребенком света», чтобы провести духи падших звезд обратно в их созвездия.

Напомним, что Sky: Children of the Light — это многопользовательская условно-бесплатная игра. Выпущенная в 2019 году на iOS, а позже портированная на устройства Android и Nintendo Switch.