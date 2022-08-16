Москва, , 20:47 — REGNUM В рамках спецоперации на Украине армия России имеет в запасе резервы войск, которые сможет применить для главного удара по противнику. Об этом 16 августа заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы понимаем, что есть резервы, которые должны быть задействованы для главного удара. Как бы не кипела линия фронта, я не расцениваю эти удары как основные — мы должны сковывать действия противника, не давать ему перебрасывать свои ресурсы на предполагаемое им главное направление нашего удара», — сказал Ходаковский.

При этом место главного удара российских войск комбриг ДНР называть не стал, отметив, что не хочет давать каких бы то ни было подсказок киевскому режиму.

Читайте ранее в этом сюжете: Ходаковский: армия России не утратила наступательный потенциал