Москва, , 20:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени лишится территорий, подконтрольных Киеву, или сбежит из страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Зеленский готовил большую полномасштабную войну, но скрывал это от своих же граждан, так как понимал, что поддержки у них не получит никогда. Поэтому сейчас он либо не знает, как ответить журналистам, либо пытается иногда глупо и шутливо оправдываться. Он понимает, что его большая авантюра не просто провалилась. Это стоит ему сокращения территории Украины, либо в ближайшей перспективе бегства из страны», — считает собеседник ИА REGNUM.

Ранее в интервью The Washington Post президент Украины не смог чётко объяснить, почему не предупредил граждан о грядущем противостоянии с Россией, хотя знал об этом заранее.