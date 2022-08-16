Пекин, , 20:40 — REGNUM В TikTok добавили нейросеть, которая генерирует изображения на основе текста. Об этом 16 августа сообщил телеграм-канал Breaking Trends.

TikTok Chantelle van Heerden

Созданное изображение можно использовать в качестве фона для видео. Однако, как отмечают СМИ, не стоит ждать от ИИ в TikTok реалистичных картинок — дело в том, что приложение использует примитивные нейросети.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года китайский сервис TikTok запретил авторам из России загружать новые видео. Пользователи соцсети также не могут посмотреть ролики зарубежных блогеров.

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