Пекин, 16 августа, 2022, 20:40 — ИА Регнум. В TikTok добавили нейросеть, которая генерирует изображения на основе текста. Об этом 16 августа сообщил телеграм-канал Breaking Trends.

Chantelle van Heerden TikTok

Созданное изображение можно использовать в качестве фона для видео. Однако, как отмечают СМИ, не стоит ждать от ИИ в TikTok реалистичных картинок — дело в том, что приложение использует примитивные нейросети.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года китайский сервис TikTok запретил авторам из России загружать новые видео. Пользователи соцсети также не могут посмотреть ролики зарубежных блогеров.