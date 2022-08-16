Самара, 16 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Восстановление систем водоснабжения и отопления в городе Снежное Донецкой Народной Республики затрудняется ветхим состоянием коммунальной инфраструктуры города. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Yarregion.ru Ремонт подземных сетей

Данный вопрос был рассмотрен на совещании главы Самарской областиДмитрия Азарова со специалистами региона, которые сейчас ведут восстановительные работы в этом городе ДНР.

Сообщается, что к восстановлению систем отопления и водоснабжения подключены специалисты профильных предприятий Самарской области, которые в том числе, проводят и дистанционные консультации.

Отмечается, что работы по восстановлению сетей идут комплексно — осуществляется их ремонт, ведется регулировка инженерных систем.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что несмотря на все трудности, нужно отладить в городе Снежном работу систем отопления и водоснабжения.

«Вода — ключевой ресурс в нынешней ситуации. Нерешаемых задач нет. Нужно изучить все варианты, в том числе, и по использованию шахтных вод, разведке водоносных пластов, чтобы как можно быстрее решить проблему и помочь людям», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в мае 2022 года Самарская область официально закрепила шефство над городом в ДНР. Глава Самарской области поставил задачу ответственным руководителям окончить первый этап ремонта школы в городе Снежное до 25 августа.