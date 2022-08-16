Вашингтон, 16 августа, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Власти США за июль задержали на границе 199 976 нелегальных мигрантов, что на 3,8% меньше, чем месяцем ранее. Об этом 16 августа сообщает Associated Press со ссылкой на данные таможенной и пограничной службы.

Tomas Castelazo Стена на границе Мексики и США

Показатели миграции в США сокращаются уже второй месяц подряд. Такое продолжительное снижение наблюдается впервые с октября 2021 года. Тем не менее поток нелегалов по-прежнему остается необычайно высоким, рассказал комиссар Крис Магнус.

Отмечается, что чаще всего в июле сотрудники пограничного патруля США останавливали граждан Венесуэлы. За месяц было задержано 17 603 выходца из этой страны, что на 34% больше, чем в июне, и почти в три раза больше, чем в июле 2021 года.