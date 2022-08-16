Рига, 16 августа, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Виды на жительство в Латвии для российских граждан продлены не будут, написал 16 августа премьер-министр республики Кришьянис Кариньш в Twitter.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Злоба

По его словам, власти республики уже приняли, хотя пока и неофициальное, решение «не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам».

«Мы ожидаем законопроект от [латвийского] МВД», — написал Кариньш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии объясняют очередной антироссийский выпад как «заботу о безопасности». В российском интернете уже оценили этот тренд Латвии как «бессильную злобу».