Москва, , 20:35 — REGNUM Группировка российских войск, участвующая в спецоперации на Украине способна продолжать наступательные действия. Об этом 16 августа заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не растеряли наступательный потенциал. Но ресурс действует тот же, что и был привлечен изначально», — сказал Ходаковский.

Также комбат ДНР отметил, что у армии России имеются масштабные резервы, которые она способна задействовать при необходимости.

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