Лос-Анджелес, США, , 20:32 — REGNUM Музыкант Джо Джонас рассказал о том, что недавно посетил специалиста ради косметических инъекций для лица. Об этом 16 августа пишет BuzzFeed.

Актер и музыкант Джо Джонас Скриншот портала Music News

Артист признался, что не считает это чем-то постыдным — он уверен, что «уколы красоты» для мужчин становятся обычной процедурой. «Мы все становимся старше, и часть этого заключается в том, чтобы чувствовать себя комфортно… В какой-то момент были все эти разговоры, типа: «О, мужчины не могут делать то, или это странно, что парни делают вот это». И я думаю, что сейчас стигма исчезает, и мне это нравится», — добавил Джонас.

Ранее Джо Джонас признался, что ему нравится альбом «1989» его бывшей девушки, певицы Тейлор Свифт. Жена музыканта, актриса Софи Тёрнер, также назвала пластинку одной из своих любимых.

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