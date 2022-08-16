Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Музыкант Джо Джонас рассказал о том, что недавно посетил специалиста ради косметических инъекций для лица. Об этом 16 августа пишет BuzzFeed.

Скриншот портала Music News Актер и музыкант Джо Джонас

Артист признался, что не считает это чем-то постыдным — он уверен, что «уколы красоты» для мужчин становятся обычной процедурой. «Мы все становимся старше, и часть этого заключается в том, чтобы чувствовать себя комфортно… В какой-то момент были все эти разговоры, типа: «О, мужчины не могут делать то, или это странно, что парни делают вот это». И я думаю, что сейчас стигма исчезает, и мне это нравится», — добавил Джонас.

Ранее Джо Джонас признался, что ему нравится альбом «1989» его бывшей девушки, певицы Тейлор Свифт. Жена музыканта, актриса Софи Тёрнер, также назвала пластинку одной из своих любимых.