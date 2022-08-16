Москва, 16 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Великобритания признаёт силу и мощь России, раз подала заявку плана-полёта на перелёт британского самолёта-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 августа высказал российский политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

«Россия показала своё негативное отношение к любым провокациям. Россия на них будет реагировать жёстко. Британия показывает, что она признаёт силу и мощь России. Она ведь понимает, что Россия может дать не только симметричный, но и более мощный ответ на любую провокацию с её стороны», — указал эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 августа, британский военный самолёт вторгся в российское воздушное пространство над Баренцевом морем и был вытеснен экипаж МиГ-31бм ВКС РФ. Поданную Британией заявку плана-полёта на перелёт британского самолёта-разведчика RC-135 в Минобороны России назвали эту идею провокацией.

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