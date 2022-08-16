Москва, , 20:29 — REGNUM Взаимоотношения между Русской и Македонской православной церквями обсудили 16 августа, во время встречи в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний и посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин. Об этом сообщила РПЦ на своем официальном сайте.

Православная церковь. Крест на куполе церкви Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что на встрече присутствовал и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоирей Николай Балашов.

Напомним, что Архиерейский собор СПЦ в мае 2022 года принял решение о признании автокефалии Македонской православной церкви.