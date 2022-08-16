В Московском патриархате обсудили сотрудничество с македонской церковью
Москва, 16 августа, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Взаимоотношения между Русской и Македонской православной церквями обсудили 16 августа, во время встречи в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний и посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин. Об этом сообщила РПЦ на своем официальном сайте.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Православная церковь. Крест на куполе церкви
В сообщении отмечается, что на встрече присутствовал и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоирей Николай Балашов.
Напомним, что Архиерейский собор СПЦ в мае 2022 года принял решение о признании автокефалии Македонской православной церкви.