Москва, 16 августа, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Взаимоотношения между Русской и Македонской православной церквями обсудили 16 августа, во время встречи в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний и посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин. Об этом сообщила РПЦ на своем официальном сайте.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Православная церковь. Крест на куполе церкви

В сообщении отмечается, что на встрече присутствовал и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоирей Николай Балашов.

Напомним, что Архиерейский собор СПЦ в мае 2022 года принял решение о признании автокефалии Македонской православной церкви.