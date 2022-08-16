16 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 22:02 — REGNUM Новость, которая прошла у нас, в России, не слишком замеченной. Точнее, подробно о ней написали те, кого на территории РФ прочесть не так легко — заблокированные ресурсы. Меж тем в мире на событие это отозвались не просто живо — массово. Прокомментировал ситуацию даже президент США Джо Байден.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

О чём речь? Салман Рушди — писатель, уроженец Индии, живёт в Британии и США — выступал в Нью-Йорке, когда на него напал некий Хади Матар. Смотрю на фото последнего — ну, в американских фильмах так выглядели те, кого пачками уничтожали персонажи, сыгранные Шварценеггером и Сталлоне.

Салман Рушди. (сс) PEN American Center

О Матаре сейчас говорят разное. В частности, что он симпатизировал Корпусу стражей Исламской революции. Мать Матара, к слову, уже успела отречься от сына. На самом деле верить, будто он кому-то всерьёз симпатизировал, не стоит. Ведь нападение на Рушди целенаправленно пытаются связать с Ираном. Тот в свою очередь отмежевался от инцидента. Представитель иранского МИДа заявил следующее: «В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников».

Почему Иран? В 1988 году Рушди опубликовал роман «Сатанинские стихи». Очень провокационный и очень сильный. Одна из линий повествования происходила во времена жизни пророка Мухаммеда. И описание, как и события из книги очень не понравились мусульманам. В Тегеране отреагировали особенно сурово. Иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом.

Вообще то, что подобное нападение произошло именно сейчас, вызывает подозрения. 34 года ждали, чтобы отомстить и наказать? Или просто охрана только сейчас дала слабину? Может быть, может быть… Но вполне вероятно, и я бы не стал исключать такую возможность, что нападение на Рушди пытаются использовать если не в качестве casus belli, то как фактор для очередной — усиленной — дискредитации Ирана.

Сам же Рушди на данный момент отключён от ИВЛ. Дышит сам. Однако состояние его крайне тяжёлое. Рушди может остаться без глаза. Выжить он обязан — и полагаю, ближайший Нобелевский лауреат по литературе уже известен. С формулировкой «За мужество…» и так далее.

И тут с моей стороны нет никакой иронии. Хотя, признаться, я не люблю Рушди ни как писателя, ни как мыслителя. Конъюнктурен. Но не признать его роль в литературе невозможно. И да, роман «Клоун Шалимар» — сильный, очень сильный текст. Беда в том, что на определённом этапе литература в принципе ушла из текстов Рушди, и они превратились в арт-инсталляцию повестки, которую отразить нужно. Британский писатель стал певцом того, что истинному автору воспевать ни в коем разе нельзя — ведь тогда он становится банальным пиарщиком, и только. Рушди не устоял перед соблазном получить свои выгоды от пресловутого мирового истеблишмента.

И всё же, три десятка лет проходить под угрозой возмездия. Это мужественно, как ни крути, а, следовательно, достойно уважения. Кстати, Джоан Роулинг, опечалившаяся о произошедшем с Рушди, уже получила угрозы: «ты следующая». То есть литература становится опасным занятием. Это — запомним! — не буковки за столом в предложения складывать. Это о смелости высказывания и расплате за него. Вот что мы констатировать можем. А ещё то, что, несмотря на все гаджеты и девайсы, часть человечества в своей in the deathcar мчит в Средневековье, а прогресс, перефразируя Руссо, серьёзно ещё более видоизменил его нравы.

И ещё одна важная мысль. Покушение на Рушди автоматически отсылает нас к недавнему убийству прямо во время выступления японского политика Синдзо Абэ. Я лично вспомнил и о том, как фанат, бывший морской пехотинец, приговорил на сцене талантливейшего гитариста Pantera Даймбэга Даррелла.

Но вот к чему нас точно отсылает покушение на Рушди, так это к убийству украинского писателя Олеся Бузины. И заметьте, тогда все говорящие головы, которые сегодня так печалятся по Рушди, живому, ни слова не произнесли об убитом Бузине. Не высказались даже его коллеги. Хотя в центре европейской столицы два отморозка расстреляли человека слова — писателя, историка, публициста — лишь за то, что он имел мужество озвучивать свои, а не хозяйские мысли.

Олесь Бузина (сс) Russianname

Чудовищное, но ожидаемое лицемерие! Лишний раз доказывает, что литература в частности и искусство в целом — часть большой политики. Так что отвечать по итогу, на самом деле, всем придётся.