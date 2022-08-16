Вашингтон, 16 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Американская авиакомпания American Airlines 16 августа договорилась о приобретении 20 самолетов производства Boom Supersonic, решив сделать ставку на сверхскоростные пассажирские перевозки, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

American Airlines, также имеющая в запасе опцион на приобретение 40 дополнительных самолетов Overture, внесла невозвратный депозит за первые 20 самолетов, каждый из которых рассчитан на 65-80 пассажиров.

Отмечается, что четырехмоторный самолет Overture, по заявлению компании Boom, способен совершить рейс из Майами в Лондон чуть менее чем за пять часов, тогда как обычный рейс по данному маршруту занимает почти девять часов.

Предполагаемая цена на скоростные рейсы пока не называется, так как новые самолеты будут готовы к перевозке первых пассажиров только в 2029 году.