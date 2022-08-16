Пекин, 16 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Нельзя говорить о том, что международное сообщество поддерживает анироссийские санкции, написал 16 августа официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Поскольку «только большинство представляет международное сообщество», то поддержка антироссийских санкций — это не всеобщий выбор, а выбор только 15%.

Китайский дипломат заявил об этом, комментируя диаграмму, демонстрирующую, что 85% мирового населения не ввело санкций против России.