Китай заявил, что 85% населения мира не поддерживает антироссийских санкций
Пекин, 16 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Нельзя говорить о том, что международное сообщество поддерживает анироссийские санкции, написал 16 августа официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
Поскольку «только большинство представляет международное сообщество», то поддержка антироссийских санкций — это не всеобщий выбор, а выбор только 15%.
Китайский дипломат заявил об этом, комментируя диаграмму, демонстрирующую, что 85% мирового населения не ввело санкций против России.