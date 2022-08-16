София, , 20:23 — REGNUM В июле нынешнего года рост инфляции в Болгарии по сравнению с предыдущим месяцем достиг 17,3%, что является рекордным показателем для новейшей истории страны. Об этом со ссылкой на данные болгарского Национального статистического института (НСИ) сообщает БНР.

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По словам аналитиков, с начала 2022-го года инфляция в этом балканском государстве выросла на 11,3%. «Эти показатели значительно отличаются от заложенных в бюджете 7,8 процентов», — говорится в документе НСИ.

При этом в Болгарии отмечено очередное подорожание продуктов.

Напомним, в настоящее время абсолютное большинство болгар не могут вовремя платить за услуги ЖКХ и обеспечивать себя и свои семьи качественным питанием.