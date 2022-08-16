Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM По факту сноса флигелей особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге будет возбуждено уголовное дело. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Работы по сносу флигелей особняка Е. П. Салтыковой Telegram-канал «SOS СПб СНОС»

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрию Иванову незамедлительно возбудить уголовное дело по факту сноса. Бастрыкин также отдал поручение предоставить ему оперативный доклад.

Градозащитники заявили, что флигели особняка Салтыковой по адресу Большая Морская улица, дом 51, начали сносить. В Telegram-канале «SOS СПб СНОС» сообщили, что работы ведут незаконно, так как распоряжение городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) с разрешением на снос от 2017 года уже недействительно.

При этом, как сообщили изданию «Петербургский дневник» в КГИОП, комитет выдал новыое разрешение на проведение работ по сохранению особняка и на строительство на объекте в марте 2022 года. Там отметили, что снос флигелей не влияет на охрану дома.

Отметим, что особняк относится к 1845 году постройки и является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории объекта сотрудники СКР ведут проверку.

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