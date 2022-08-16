Таллин, , 20:18 — REGNUM На предприятиях Латвии трудоустроено 709 595 человек, что на 64 179 человек, или на 8,3% меньше, чем в 2014 году. Об этом сообщило бизнес-издание страны Dienas Bizness со ссылкой на данные проведенного фирмой Lursoft исследования местного рынка труда.

Отмечается, что наиболее быстро численность работников сокращалась в последние годы — во время пандемии Covid-19. Конечно, говорится в исследовании, в Латвии за последние годы уменьшилась и общая численность населения, но такое сокращение числа работающих нельзя объяснять только тем, что люди стареют и умирают, а рождаемость низкая.

Издание подчеркнуло в своем комментарии, что «не годятся и отговорки в связи с тем, что научно-технический прогресс расширяет области, в которых участие человека становится все менее необходимым». В масштабе всего Европейского союза можно увидеть, что технологии «забирают» рабочие места, но при этом общий баланс рабочих мест во многих странах сохраняется положительным, говорится в комментарии. Параллельно с исчезновением ручного труда создаются новые рабочие места, и в старой Европе наблюдается постоянный спрос на рабочую силу.

Данные по Латвии показывают обратную картину: новые рабочие места не могут компенсировать объем ликвидированных. При этом следует иметь в виду, что часть из тех, кто уехал за границу на заработки, на такой шаг побудило исчезновение рабочих мест.

В результате в регионах, за редким исключением, становится все меньше и меньше людей, а затем следующий шаг — меньше детей, сокращается нужда в школах, потом — в домах культуры и прочих госуслугах, делает печальный прогноз бизнес-издание Латвии.