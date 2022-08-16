Краснодар, , 20:17 — REGNUM 56-летнюю жительницу Темрюкского района Кубани уличили в фиктивной регистрации девяти иностранцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю 16 августа.

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Как полагают полицейские, женщина оформила приезжим из Республики Конго временную регистрацию. Однако предоставлять им своё домовладение для проживания она не собиралась.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.