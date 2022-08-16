Тобольск, Тюменская область, , 20:15 — REGNUM Житель тюменского города Тобольска подозревается в незаконном обороте контрафактной рыбной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Свежая рыба

«Пресечена возможная противоправная деятельность выходца одной из республик Закавказья, подозреваемого в приобретении и хранении с целью сбыта на территории Тобольска более 5,5 тонн немаркированной рыбной продукции», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, мужчина собирался продать рыбу не менее чем за пять миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение и сбыт немаркированных товаров в особо крупном размере»).

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