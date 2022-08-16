Москва, 16 августа, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Известная телеведущая Роза Сябитова прокомментировала назначение своей коллеги по «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой на должность ведущей шоу «Голос 60+». Её слова приводит издание «Газета.ru» 16 августа.

Цитата из видеоинтервью Роза Сябитова

«Я очень рада, что проекты такого уровня возвращаются, это хорошая динамика. И радуюсь тому, что Лариса будет вести столь важный проект. Знаю ее много лет и уверена, что она внесет свою органику, она профессионал своего дела. Уверена, что все получится, это будет интересный формат», — заявила Сябитова. Она также призвала не сравнивать Гузееву с предыдущим ведущим передачи Дмитрием Нагиевым, поскольку это «бессмысленно».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Лариса Гузеева станет новой ведущей «Голос 60+». На проекте она займёт место Дмитрия Нагиева, решившего взять творческий перерыв после многолетней работы.