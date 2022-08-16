Хельсинки, , 20:15 — REGNUM Не более чем 500 заявлений на получение шенгенских виз со следующего месяца будет принимать Финляндия от граждан РФ, сообщили в пресс-службе финского МИД.

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, согласно решению правительства республики, количество заявок на «шенген» от граждан России сокращается в два раза, поскольку пока из России каждый день в среднем поступает по тысяче заявлений.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто говорил о другом масштабе сокращения приёма заявлений от граждан РФ.

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