Хельсинки, 16 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Не более чем 500 заявлений на получение шенгенских виз со следующего месяца будет принимать Финляндия от граждан РФ, сообщили в пресс-службе финского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Таким образом, согласно решению правительства республики, количество заявок на «шенген» от граждан России сокращается в два раза, поскольку пока из России каждый день в среднем поступает по тысяче заявлений.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто говорил о другом масштабе сокращения приёма заявлений от граждан РФ.