Нью-Йорк, США, 16 августа, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Секретариат Организации Объединенных Наций настаивает на том, чтобы делегация МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию исключительно через Киев. Соответствующее заявление сделал сегодня, 16 августа, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

Напомним, что российские власти давно добиваются отправки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских сил. Запад фактически покрывает Киев, который занимается откровенным ядерным шантажом.

Секретариат ООН долгое время тормозил отправку делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и в конечном итоге заявил, что отправка делегации при содействии Всемирной организации возможна, но только через Киев.

Российская сторона на это заявила, что данный маршрут опасен, так как экспертам МАГАТЭ придется пересекать линию фронта, ведь Запорожская АЭС находится под контролем российских сил.

Дюжаррик на это ответил, что ООН готова оказать содействие только в случае движения миссии МАГАТЭ через Киев. ООН готова поддерживать МАГАТЭ в организации поездки на ЗАЭС в логистике и по вопросам безопасности.