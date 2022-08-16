Самара, , 20:47 — REGNUM Пять автомобилей УАЗ, которые были куплены на средства, собранные в Самарской области, в ближайшее время передадут воинским подразделениям, защищающим мир на Донбассе. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Для нужд воинов-освободителей на средства, собранные государственными и муниципальными служащими Самарской области, закуплены и отправлены на Донбасс пять автомобилей УАЗ», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ближайшее время эти автотранспортные средства будут переданы воинским подразделениям, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Сообщается, что всего из Самарской области на Донбасс было отправлено свыше 700 тонн гуманитарной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Самарской области в школу города Снежное Донецкой Народной Республики доставили компьютерную технику.

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