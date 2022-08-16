Москва, 16 августа, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Россия уже возвращает русский язык и литературу в школы Донбасса, а значит, восполнит и пробелы в образовательной системе Украины. Такое мнение 16 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал российский политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Мы уже возвращаем русский язык и литературу в школы Донбасса, откуда украинские власти несколько лет назад исключили предметы гуманитарного характера, так или иначе имеющие связь с Россией. То, что делает Киев, — это шаги против своего же народа. После того как Россия завершит денацификацию и демилитаризацию Украины, будет сформирована та образовательная программа, в которой русскому языку и литературе будет отведено первое место», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что министерство образования Украины сообщило об изъятии русского языка и литературы из школьной программы. Также в новых учебных планах усилят военно-патриотическое воспитание и внесут изменения в курс истории.