Сургут, Югра, , 20:10 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) из незаконного оборота изъято порядка 5,5 тысяч бутылок с суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Алкоголь

Установлено, что 30-летний уроженец Азербайджана, временно проживающий в РФ, незаконно приобрёл для продажи у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму более одного миллиона рублей.

При обыске в арендованном гараже изъято 5276 бутылок водки объёмом 0,5 литра, 160 бутылок изъято из припаркованного рядом автомобиля покупателя и 54 бутылки полицейскими изъято в одном из торговых павильонов по ул. Майской в Сургуте, куда подозреваемый предоставил продукцию на реализацию.

Согласно результатам экспертизы, изъятая алкогольная продукция не соответствует ГОСТ и является спиртосодержащей жидкостью на основе этилового спирта.

По факту возбуждено уголовное дело по п. а, б ч. 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Югре восемь жителей посёлка Кондинский погибли после употребления спиртосодержащей жидкости.

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