Нижние Серги, Свердловская область, , 20:09 — REGNUM В Нижнесергинском районе Свердловской области в ДТП погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла на 230-м километре федеральной дороги Пермь — Екатеринбург. Ещё три человека выжили, но получили травмы. Среди них полуторагодовалый ребёнок.

По предварительным данным, водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом не предоставил преимущества машине «Фиат Альбеа» и столкнулся с ней. А затем на встречной полосе произошло столкновение с машиной «ИВЕКО».

Погибла пассажирка «Фиата». Госпитализированы женщина-водитель 1981 года рождения, 17 летняя девушка и годовалый ребёнок.

Ещё одна пассажирка «Фиата» ехала в переднем пассажирском сиденье. Травм она не получила. Все находившиеся в этом автомобиле люди были пристёгнуты ремнями безопасности. А ребёнка перевозили в детском удерживающем устройстве.

В машине «Фиат» ехали родственницы, жительницы посёлка Бисерть. Спереди находились две родные сестры, а сзади — их дочери 2005 и 2006 года рождения, которые направлялись в Красноуфимск для поступления в колледж.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 августа в Нижнем Тагиле подросток устроил аварию с машиной скорой помощи. В результате сам он сгорел заживо. Также погибли ещё четыре человека, в том числе фельдшер.