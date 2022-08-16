Оренбург, 16 августа, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 16 августа в дачном массиве «Авиатор — 3» прогремел взрыв. Пострадали два человека, среди которых один ребёнок, сообщают СМИ.

Цитата из фильма Самогонщики. реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Самогонный аппарат

По предварительным данным, в дачном домике взорвался самогонный аппарат. Два человека госпитализированы.

Как сообщили в пресс — службе УМВД по Оренбургской области, на месте ЧП работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.