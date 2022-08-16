Йошкар-Ола, 16 августа 2022, 20:05 — REGNUM В Марий Эл за счет федерального бюджета поступило около 144 тыс. доз вакцины против гриппа. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора России по республике.

Вакцина от гриппа «Совигрипп»
Вакцина от гриппа «Совигрипп»
Admobninsk.ru

В числе поступивших препаратов инактивированная вакцина «Совигрипп» в количестве 90 040 доз для защиты взрослого населения и гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри» в количестве 33 530 доз для иммунизации детского населения и 20 440 доз — взрослого.

В предэпидемический период планируется привить не менее 60% всего населения республики, в числе которого не менее 75% составляют граждане «групп риска».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа прививки от коронавируса в Марий Эл сделали 432 327 человек. Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 405 297 жителей региона.

В структуре привитых доля пожилых жителей республики сохраняется на уровне 30,9%, прививки сделали 133 735 граждан в возрасте старше 60 лет.