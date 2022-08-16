Йошкар-Ола, 16 августа, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Марий Эл за счет федерального бюджета поступило около 144 тыс. доз вакцины против гриппа. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора России по республике.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа «Совигрипп»

В числе поступивших препаратов инактивированная вакцина «Совигрипп» в количестве 90 040 доз для защиты взрослого населения и гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри» в количестве 33 530 доз для иммунизации детского населения и 20 440 доз — взрослого.

В предэпидемический период планируется привить не менее 60% всего населения республики, в числе которого не менее 75% составляют граждане «групп риска».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа прививки от коронавируса в Марий Эл сделали 432 327 человек. Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 405 297 жителей региона.

В структуре привитых доля пожилых жителей республики сохраняется на уровне 30,9%, прививки сделали 133 735 граждан в возрасте старше 60 лет.