Мехико, , 20:14 — REGNUM Власти Мексики намерены обратиться к американской и немецкой компаниям за помощью в спасении десяти шахтеров, которые уже почти две недели не могут выбраться из угольной шахты на севере страны, сообщает 16 августа Reuters.

Шахта (сс) Free-Photos

Пока неизвестно, к каким именно компаниям планирует обратиться мексиканское правительство.

Напомним, что 3 августа на шахте Pinabete в Мексике обрушилась стена туннеля, что привело к затоплению. В результате ЧП под землей оказалась группа шахтёров.

Вода заполнила половину 60-метрового ствола шахты, что до сих пор не позволяет провести спасательную операцию. На данный момент ведутся работы по откачке воды и извлечению сломанных материалов.

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