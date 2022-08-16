Брюссель, 16 августа 2022, 19:59 — REGNUM Некоторые страны Евросоюза запросили у властей Турции подробности относительно того, что у этой страны растёт товарооборот с Россией в условиях западных санкций. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в наднациональном объединении.
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По данным одного из источников, евробюрократы пристально следят за Турцией и им очень не нравится, что товарооборот Турции и России растёт, при том что Запад постоянно вводит против Москвы санкции.
Однако отмечается, что лидеры Евросоюза воспринимают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве ценного переговорщика с властями России и в первую очередь с президентомВладимиром Путиным.