Брюссель, , 19:59 — REGNUM Некоторые страны Евросоюза запросили у властей Турции подробности относительно того, что у этой страны растёт товарооборот с Россией в условиях западных санкций. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в наднациональном объединении.

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По данным одного из источников, евробюрократы пристально следят за Турцией и им очень не нравится, что товарооборот Турции и России растёт, при том что Запад постоянно вводит против Москвы санкции.

Однако отмечается, что лидеры Евросоюза воспринимают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве ценного переговорщика с властями России и в первую очередь с президентомВладимиром Путиным.

«Это Турция, все в ЕС нуждаются в ней, по одной или другой причине <…> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать (Эрдогану — ИА REGNUM), что он должен следовать правилам», — сказал один из евросоюзных чиновников на условиях анонимности.