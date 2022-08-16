Самара, 16 августа, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Глава Самарской областиДмитрий Азаров поставил задачу ответственным руководителям завершить первый этап ремонта школы в городе Снежное (Донецкая Народная Республика) до 25 августа. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Nso.ru Ремонт в школе

Сообщается, что этот вопрос был рассмотрен на совещании (в режиме видеоконференцсвязи) главы региона с самарскими специалистами, которые работают в городе Снежное. Азаров нацелил ответственных руководителей на четкое выполнение поставленных задач, от которых зависит качество жизни жителей Донбасса, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, чтопервый заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской областиИгорь Жарков, находясь в Снежном, курирует выполнение поставленных губернатором области задач.

По его словам, на всех объектах трудятся свыше 260 человек, в том числе сотрудники подрядных организаций из Самарской области, которые были направленные предприятиями.

Отмечается, что особое внимание Азаров уделил социальной инфраструктуре, в том числе ремонту школы № 4.

«В соответствии с планом работ первый этап по школе № 4, которую мы восстанавливаем сейчас, будет завершен к 1 сентября, чтобы новый учебный год дети начали в новом здании. Это учебные классы, пищеблок, санузлы, спортивный зал, необходимые помещения и системы. Часть работ, выполнение которых не связано напрямую с образовательным процессом детей, у нас идет вторым этапом. Второй этап завершим в октябре. Работы идут с утра до вечера, без выходных», — приводит пресс-служба слова Жаркова.

Сообщается, что самарский губернатор поставил задачу закончить основные работы первого этапа восстановления школы до 25 августа для того, чтобы была возможность подготовить школу к приему учеников.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в мае 2022 года Самарская область официально закрепила шефство над городом Снежное Донецкой Народной Республики. Азаров совместно с главой ДНРДенисом Пушилиным, а также руководством города определили первоочередные задачи по восстановлению Снежного.