Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Американская авиакомпания American Airlines сократила расписание на ноябрь, отменив тысячи внутренних и международных рейсов, чтобы уменьшить количество задержек, подкосивших отрасль в текущем году. Об этом 16 августа сообщает Reuters.

Самолет AlexandrVe

По данным авиационной аналитической компании Cirium, перевозчик отменил более 30 тысяч авиарейсов, сократив их общее количество на 16%, в загруженный месяц, на который приходится День благодарения.

Отметим, что американские авиакомпании пытаются освободить расписание после загруженного летнего сезона путешествий. На фоне резкого роста спроса на путешествия после пандемии перевозчики столкнулись с нехваткой персонала, оказавшись неспособными вовремя обрабатывать все заказы.