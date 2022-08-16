16 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, , 21:35 — REGNUM 16 августа впервые в истории игроки ФК «Зенит» провели открытую тренировку в Александровском саду Санкт-Петербурга.

Тренировка прошла на специально подготовленном поле у памятника Медному всаднику. Игроки выполнили серию упражнений на удержание мяча и провели серию двусторонних матчей с мини-воротами. Принять участие в тренировке смогли и болельщики клуба. Самые удачливые смогли пробить серию пенальти вратарю сине-бело-голубых Георгию Королёву.

Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Малком и Родригао на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Родригао на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Малком и Родригао на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

«Основная тренировка у нас уже была на базе, а здесь разминка. Порадовать и себя такими прекрасными видами — очень красивая картинка. Главное — без травм, а нам абсолютно не сложно поменять место проведения тренировки», — рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

«Зенит» — один из главных символов Санкт-Петербурга. Клуб регулярно проводит различные мероприятия в городской среде, которые подчеркивают связь клуба и города. Так, например, в 2015-м клуб отпраздновал 90-летний юбилей на Стрелке Васильевского острова, в 2019-м сине-бело-голубые устроили чемпионский парад по рекам и каналам города, в 2020 году Сергей Семак совершил полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в честь юбилея города, а болельщики устроили грандиозный перформанс.

Игроки ФК «Зенит» Вендел и Дуглас Сантос на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Вендел на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Вендел на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Вендел на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Вендел на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вендел на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM