16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 20:52 — REGNUM Анкара подписала Ташкентскую декларацию о расширении сотрудничества между Баку и Ташкентом, в котором определены основные приоритеты сотрудничества между тремя странами на ближайшую перспективу. А также об активном использовании возможностей железной дороги Баку — Тбилиси — Ахалкалаки — Карс, включая международные порты Турции и Азербайджана, а также международные транспортные коридоры Север — Юг и Восток — Запад с Каспийским переходом. Как отмечает NTV Haber, это соглашение повысит процветание тюркского мира и укрепит его отношения со странами региона и друг с другом. Договор был подписан на трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли и транспорта в Ташкенте. Кроме того, в Конье (в Турции) состоялась торжественная церемония открытия V Игр исламской солидарности. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. В этой поездке президент Азербайджана также встретился с президентом Турции Эрдоганом.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган President.az

Как социальные сети оценивают такие организации для тюркского мира?

Turanistica: »Ататюрк в гробу переворачивается от ужаса».

Noname: «Молодцы, наши выигрывают во многих соревнованиях. Как бальзам на душу, когда читаю наши фамилии».

Гурбан Дёвлет: «Йашасын Туран (прим. — «слава Турану»). Я за объединение тюркского мира!».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился также с президентом Северного Кипра Эрсином Татаром в Конье. Авторы телеграм-канала «Бакинский бульвар» отреагировали:

Admin: «А вот это интересный поворот».

Kirpi Çoçuk: «Правильно делает. Папик Греции — Франция отправляет своих официальных лиц на оккупированную территорию, почему мы не можем поиграть по их правилам?».

@rra1993: «Сейчас соседи будут орать везде про это».

@Ismayil330: «Дело в том, что мы еще в начале нулевых имели неплохие отношения с ТРСК и даже хотели открыть прямой рейс, но ситуация с Карабахом нам связывала руки. После победы в войне Республика Кипр (т. н. греческий) под напряжением, и они боятся, что Азербайджан будет следующим гос-вом, которое признает ТРСК, и это уже даст толчок другим на признание».

В азербайджанском тг-канале UDudaka обсуждают 11-й пункт Ташкентской декларации, подписанной между главами МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана, в котором говорится следующее:

«Стороны подчеркивают важность открытия Зангезурского коридора, соединяющего Восточный Зангезур и Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики, для расширения международных транспортных связей».

Admin: «Как говорится, «без меня меня женили». А зачем здесь нужна Армения, когда она потеряла остатки субъектности и превратилась в объект. Хоть и временами неисправный, требующий ремонта. Китайский, наверное, товар. Анкара, Баку и Ташкент — серьёзные игроки, и слов на ветер не бросают. Раз сказано, значит будет».

Ме: «При всём уважении ко всем трём странам. И при всём уважении к Узбекистану… Если всё было бы так однозначно и если был бы консенсус, то уже открылось бы давно. Если Армения уже не субъект, тогда вопрос, кто против и мешает процессу?».

Флаги Армении Harout Arabian

Клуб УДудака: «А вы чуток потерпите. Будет так же, как и с альтернативной лачинской дорогой. Ждать не будем. Заставим».

A E: «Это всё очень классно. Главное, чтобы Азербайджан не передал ФСБ контроль над коридором после предстоящей операции. К сожалению, это очень вероятный сценарий».

Азербайджанский политолог Гамидов пишет у себя в авторском канале:

Гамид Гамидов: «Мы очень резко и стремительно развиваем свои отношения с Узбекистаном, от чего выиграет и Ташкент, и Баку, и Анкара. Очень перспективный союз получается».