Ростов-на-Дону, 16 августа, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Донбассе встретили партию книг, собранных отделением партии «Единая Россия» в Ростовской области. Детям ДНР и освобождённых территорий Украины подарили более 10 тыс. изданий. Об этом в своём телеграм-канале 16 августа сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

Екатерина Булатова ИА REGNUM Детская литература

О том, что Донбасс ощущает острую нехватку детской литературы, сетовали ранее педагоги. Книги на протяжении нескольких лет изымались киевским режимом.

«За последние годы киевским режимом применялось оружие не менее страшное, чем мины и снаряды. Гласно и негласно изымалась из детских учреждений та самая известная каждому из нас буквально наизусть литература — Чуковский и Маршак, Ершов и Пушкин, Маяковский и Михалков. То есть киевский режим воевал с невинной и жизнеутверждающей детской литературой, расчётливо понимая, что именно она с малых лет вводит юную личность в большой и разнообразный мир русской культуры», — подчеркнул Ищенко.

Жителям Донбасса переданы также книги о достопримечательностях российских городов, о славных страницах русской истории.

ИА REGNUM сообщало, что детям Донбасса не хватает литературы для внеклассного чтения, энциклопедий на русском языке, художественных произведений русских авторов.