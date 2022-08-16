Казань, , 20:06 — REGNUM Территория Татарии до 18 августа будет оставаться под влиянием обширного антициклона. Ожидается очень теплая, преимущественно сухая погода, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Летний сад Дарья Драй © ИА REGNUM

В ближайшие дни Татария будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +7…+12 ˚С, на западе республики — до +17 ˚С, днем — +24…+29 градусов.

Очень теплая погода сохранится в Татарии до конца текущей недели. Осадки маловероятны.

В субботу, 20 августа, местами возможен кратковременный дождь.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году в Татарии не зафиксировано лесных пожаров. Благодаря работе 875 профилактических групп предотвращено около 2 тыс. случаев возгорания мусора и сухой травы.

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