Нью-Йорк, США, , 20:02 — REGNUM В городе Львове 18 августа состоится встреча генсека ООН Антониу Гутерреша с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил 16 августа представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Гутерреш едет в Киев, где также встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить «экспорт продовольствия с Украины».

Также планируется обсудить планы экспертов МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС в свете её обстрелов Киевом. Будет поднята тема работы «миссии по установлению фактов», посвящённой обстрелу посёлка Еленовка (ДНР) украинскими боевиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 августа, вышеперечисленные вопросы — сделку по зерну, обстрел Еленовки ВСУ и обстрелы Запорожской АЭС украинскими боевиками Гутерреш обсуждал по телефону с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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