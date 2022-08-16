Вашингтон, , 19:59 — REGNUM В США исправляется ситуация с острым дефицитом детских молочных смесей в магазинах, сообщает 16 августа Reuters со ссылкой на крупнейшую американскую розничную компанию Walmart.

Дети

Дефицит детского питания возник в США после закрытия производственной линии компании Abbott из-за подозрений о наличии в её продукции болезнетворных бактерий.

С целью преодоления дефицита американские органы здравоохранения смягчили правила импорта и увеличили закупки у таких компаний, как Nestle и Reckitt Benckiser.

В начале июля Abbott возобновила частичное производство некоторых смесей, а также импортировала детские смеси со своих международных заводов.

Главный финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни заявил 16 августа, что ситуация с нехваткой детских молочных смесей, с которой компания столкнулась во втором квартале, начинает исправляться.

Ведущая розничная компания также заявила, что ожидает меньшего снижения годовой прибыли, чем прогнозировалось ранее, так как скидки в связи с удалением излишков товаров и снижение цен на топливо помогли ей обеспечить более высокие показатели по квартальным продажам.