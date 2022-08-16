Вашингтон, , 20:29 — REGNUM В Сеть выложили трейлер пятого сезона сериала «Кобра Кай». Об этом сообщил портал «Канобу» 16 августа.

Сериал «Кобра Кай» Цитата из трейлера

В опубликованном ролике зрителям показали ключевых героев предстоящего сезона, каждый из которых намерен осуществить собственный план: Терри Сильвер собирается увеличить влияние школы «Кобра Кай» на все части города, Джонни Лоуренс хочет искупить собственную вину за события в прошлом, а Дэниел ЛаРуссо обращается за помощью к старому товарищу. Премьера новых эпизодов шоу намечена на 9 сентября 2022 года.

Напомним, сериал «Кобра Кай» рассказывает об одноимённой школе карате и её владельце — Джонни Лоуренсе, пытающемся начать жизнь «с чистого листа». Шоу является прямым продолжением фильма «Карате-пацан» 1984 года и двух его сиквелов.

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