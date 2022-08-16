Йошкар-Ола, , 19:46 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 августа прививки от коронавируса сделали 432 327 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 405 297 жителей региона.

В структуре привитых доля пожилых жителей республики сохраняется на уровне 30,9%, прививки сделали 133 735 граждан в возрасте старше 60 лет. Из них полный курс вакцинации прошли 125 540 пожилых жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа выздоровел с начала пандемии 43 931 житель республики, за последние сутки выписаны 39 человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 45 305 случаев заражения коронавирусом, из них 23 — за последние сутки.