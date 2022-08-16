Красногорск, , 19:44 — REGNUM С начала 2022 года смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 16 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких Giller Boris

Как отметил главный внештатный специалист-фтизиатр Московской области Сергей Смердин, смертность от этого заболевания на территории региона устойчиво идет на спад. Количество умерших от туберкулеза составило 1,1 на 100 тыс. населения, в то время как за аналогичный период в 2021 году этот показатель составлял 1,3 на 100 тыс. населения.

«Достичь таких результатов позволяет активная кампания в регионе по профилактике и раннему выявлению заболевания, а также внедрение новых, современных методов диагностики туберкулеза и методов, определяющих риски его развития», — сказал Смердин.

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